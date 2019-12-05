На Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушка
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 декабря на мосту через реку Кубань под Славянском-на-Кубани.
- По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля марки «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся КамАЗом под управлением 46-летнего мужчины, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
В результате аварии погибли 21-летний водитель иномарки и его пассажирка, личность которой пока не установлена.
Из-за ДТП дорога была перекрыта в обе стороны, сейчас движение восстановлено. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Туапсинском районе лоб в лоб столкнулись два авто. Водитель «БМВ» погибла на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU