2019-12-05T10:33:46+03:00
Происшествия

На Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушка

Погибли водитель и пассажирка иномарки
Александра ПОДУШКО
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На Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушкаНа Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушкаФото: Архив "КП"
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 декабря на мосту через реку Кубань под Славянском-на-Кубани.

- По предварительным данным, 21-летний водитель легкового автомобиля марки «Ниссан» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся КамАЗом под управлением 46-летнего мужчины, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

В результате аварии погибли 21-летний водитель иномарки и его пассажирка, личность которой пока не установлена.

Из-за ДТП дорога была перекрыта в обе стороны, сейчас движение восстановлено. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Туапсинском районе лоб в лоб столкнулись два авто. Водитель «БМВ» погибла на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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