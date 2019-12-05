2019-12-05T11:33:49+03:00
Происшествия

Житель Москвы получил условный срок за избиение полицейского в Краснодаре

Инцидент произошел в мае этого года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре житель Москвы получил условный срок за избиение полицейскогоВ Краснодаре житель Москвы получил условный срок за избиение полицейскогоФото: Архив "КП"
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В Краснодаре суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

15 мая житель Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения в аэропорту Краснодара, совершил административное правонарушение. Сотрудники полиции попытались утихомирить его и попросили пройти в дежурную часть.

Находясь в кабинете наркологического диспансера, мужчина избил полицейского. Он нанес ему удары ногами в область грудной клетки, по кисти руки, в область правого бедра.

- Приговором Октябрьского районного суда Краснодара жителю Москвы было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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