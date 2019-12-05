2019-12-05T11:50:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре во время спора из-за ночного клуба мужчина ударил своего приятеля ножом

Потерпевшего доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре во время спора из-за ночного клуба мужчина ударил своего приятеля ножомВ Краснодаре во время спора из-за ночного клуба мужчина ударил своего приятеля ножомФото: Архив "КП"
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В дежурную часть полиции Краснодара обратилась медсестра. Она рассказала, что в больницу доставили 27-летнего жителя Кореновска с колото-резанным ранением правой верхней части спины.

Правоохранители выяснили, что накануне пострадавший был в квартире своего знакомого, проживающего на улице Горького. Они поссорились из-за желания потерпевшего самостоятельно пойти в ночной клуб, для чего он также попросил у друга денег в долг. Разозлившись, хозяин дома ударил ножом приятеля.

- Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска по месту жительства. Ранее не судимый 32-летний краснодарец сознался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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