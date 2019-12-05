В Сочи осудили сбытчиков кокаина

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-05T12:11:30+03:00

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Центральный районный суд Сочи признал трех местных жителей в возрасте от 25 до 40 лет виновными в торговле кокаином.

В начале апреля 2017 года местный житель создал ОПГ для организации каналов поставки наркотиков и их сбыта в Краснодарском крае. В преступное сообщество также вошли мужчина и женщина.

Злоумышленники через Интернет покупали кокаин и продавали его наркозависимы гражданам. Покупатели перечисляли деньги на банковские карты членов ОПГ, а затем им при встрече передавали запрещенные вещества. В целях конспирации кокаин прятали в сигаретных пачках.

- Организатора приговорили к 15 годам строгого режима, а его подельник получил 13 лет. Более мягкое наказание вынесли женщине. Она будет сидеть шесть лет в колонии общего режима, - сообщает портал «СочиСтрим» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU