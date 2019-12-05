СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-05T14:00:19+03:00

В Краснодарском крае охотник перепутал зверя с приятелем и застрели его Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел недалеко от хутора Красная Щель. Во время охоты 36-летний житель Туапсе выстрелил из ружья, как ему показалось, на шорох зверя. Он перепутал животное со своим знакомым.

Пуля попала в голову 46-летнему мужчине. От полученных травм он скончался на месте.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, - сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому края.

Известно, что разрешение на охотничье оружие местный житель получил только в 2019 году.

Напомним, в Краснодаре во время спора из-за ночного клуба мужчина ударил своего приятеля ножом. Потерпевшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU