Кредитный портфель ВТБ на Кубани превысил 175 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-05T12:28:51+03:00

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9% и на 1 октября 2019 года достиг 167,6 млрд рублей

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По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае вырос на 12%, до 175,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 9% и на 1 октября 2019 года достиг 167,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае с января по сентябрь этого года вырос на 11%, до 95,6 млрд рублей. Ресурсный портфель юридических лиц на отчетную дату составил 44,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 15%, до 80,3 млрд рублей. Наибольшая доля пришлась на ипотеку — 37 млрд рублей (+19%). Портфель кредитов наличными на 1 октября 2019 года достиг 34,8 млрд рублей (+14%), автокредитования — 5,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, вырос на 20%, до 123,2 млрд рублей.

За три квартала 2019 года ВТБ выдал населению региона 33,8 тыс. заемных средств на 26,2 млрд рублей. Более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 13,6 млрд рублей (+4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). С января по сентябрь объем выдачи жилищных кредитов достиг 10 млрд рублей, автокредитов — 2,6 млрд рублей. Кроме того, краснодарцы оформили 19,5 тыс. кредитных карт на 2,9 млрд рублей, что на 16% превышает показатели девяти месяцев 2018 года по количеству и на 10% - по сумме выдач.

Растет интерес к семейной ипотеке с господдержкой: за отчетный период банк реализовал на Кубани свыше 200 сделок на 400 млн рублей. Спрос на рефинансирование действующих займов наличными увеличился в три раза. Всего программой воспользовались свыше 4 тыс. жителей края, объем составил 2,2 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «Несмотря на активную конкуренцию на региональном рынке, мы продолжаем демонстрировать стабильный рост розничного и корпоративного портфелей. Этому способствует принятая банком стратегия, ориентированная на развитие цифровой среды, совершенствование продуктовой линейки, повышение уровня удовлетворенности потребителей, а также трансформацию дистанционных каналов обслуживания. Нам важно, чтобы каждый клиент - от физлица до предпринимателя - мог оперативно решить любой вопрос онлайн в режиме 24/7. Только так мы сможем достичь главной цели - стать финансовым партнером первого выбора для пользователей».