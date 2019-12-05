В Кореновском районе на встречке столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-05T14:10:35+03:00

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4 декабря около 19:00 в районе 7-километра подъезда к поселку Пролетарскому произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем авто марки «Хендай Соната» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 211440». Водитель иномарки был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, а 40-летняя водитель «Лады» была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушка. Погибли водитель и пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU