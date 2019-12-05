В Кореновском районе на встречке столкнулись две легковушки
4 декабря около 19:00 в районе 7-километра подъезда к поселку Пролетарскому произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем авто марки «Хендай Соната» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 211440». Водитель иномарки был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение, а 40-летняя водитель «Лады» была госпитализирована.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на Кубани лоб в лоб столкнулись КамАЗ и легковушка. Погибли водитель и пассажирка иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU