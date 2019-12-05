В Краснодарском крае до конца года откроют еще два новых спорткомплекса
Краснодарский край несколько лет подряд занимает первое место в стране по уровню развития физкультуры и спорта, но объектов шаговой доступности все еще недостаточно.
Как заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, необходимо в каждом районе создать условия для занятий спортом, построить площадки, открыть малобюджетники.
- На сегодняшний день в Краснодарском крае построено 14 спорткомплексов, - отметил министр физической культуры и спорта Андрей Марков.
В станице Рязанской Белореченского района готов 15 малобюджетник. На подходе спортивный комплекс в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Продолжается строительство еще девяти малобюджетников.
- В Курганинском, Брюховецком, Динском, Крымском, Калининском районах возводятся бассейны. В рамках нацпроекта «Демография» на плавательный комплекс в Краснодаре из краевого бюджета предусмотрен 1,3 миллиард рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU