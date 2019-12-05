СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-05T13:23:57+03:00

В Лабинском районе мужчина вынес с территории предприятия около четырех тонн металла Фото: Архив "КП"

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В полицию Лабинского района обратился владелец одного из предприятий. Он рассказал, что со склада организации пропало около четырех тонн металла. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Они установили личность подозреваемого. 28-летнего работника мероприятия задержали.

Выяснилось, что мужчина в течение месяца похищал металл с территории предприятия и сдавал его в пункты приема. Деньгами от продажи похищенного имущества он распорядился по своему усмотрению.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU