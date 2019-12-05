СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-05T14:18:58+03:00

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- Жители Краснодара могут получить бесплатную юридическую помощь. Мероприятие приурочено к Международному дню прав человека, который отмечают 10 декабря. Граждан ждут в понедельник, 9 декабря, с 09:00 до 18:00, - сообщили в пресс-службе Краснодара.

- Специалисты Муниципального юридического бюро окажут краснодарцам бесплатную устную консультацию по вопросам защиты прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом, установления и оспаривания отцовства, - сказала директор МКУ «Муниципальное юридическое бюро» Елена Санникова.

Граждан ждут 9 декабря по адресу: улица Красная, 143/1.

Международный день прав человека отмечают 10 декабря. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

ИСТОЧНИК KP.RU