2019-12-05T15:06:02+03:00
Происшествия

Четырех экс-полицейских осудят за взятки и сбыт наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Влад КОМЯКОВФото: Влад КОМЯКОВ
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В суд Краснодара направили уголовное дело против бывших полицейских, которые сбыли наркотики и требовали взятки. Речь идет о четырех участковых Славянского микрорайона УМВД по Краснодару.

В декабре 2018 года правоохранители задержали трех краснодарцев - женщину и двух мужчин, которые собиралась приобрести наркотики. Один из полицейских предложил задержанной сделку. Если та укажет место, где лежат наркотики, и признается в их хранении, то уголовной ответственности можно избежать.

После этого страж порядка договорился со своим коллегой сфабриковать материалы о якобы выявленном преступлении.

- Получив от женщины информацию о тайнике, сотрудники забрали наркотики и сбыли их ей, - сообщили в СУ СК по регионе. - При этом потребовали ее признаться в незаконном хранении.

Один из злоумышленников организовал доследственную проверку, а при получении 200 тысяч рублей пообещал отказать в возбуждении дела. Об этом требовании женщина сообщила в правоохранительные органы.

К тому времени полицейские привлекли еще одного стража порядка, он получил взятку в размере 150 тысяч рублей, деньги он спрятал на кладбище. Соучастник забрал их и пытался выбросить, заметив правоохранителей. Всех злоумышленников тут же задержали.

Стоит сказать, что в деле есть эпизод по статье о мошенничестве. Следственные органы сообщают, что 33- и 34-летний экс-полицейские потребовали от мужчины 10 тысяч рублей за уход от ответственности по якобы совершенному им преступлению в сфере оборота наркотиков. Тот, как считает следствие, под контролем силовиков снял с карточки эту сумму и передал им.

- Полицейских отстранили от обязанностей, в отношении них проводится служебная проверка, - сообщили в краевом главке. - Их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Руководителей привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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