На Кубани обанкротился мясокомбинат «Брюховецкий»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-05T16:10:22+03:00

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В ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края признан банкротом мясокомбинат «Брюховецкий».

- В данный момент на предприятии на полгода введено конкурсное производство, - говорится в материалах, опубликованных в Едином реестре сведений о банкротстве.

Должность конкурсного управляющего комбинатом занял Игорь Добряков.

Ранее с заявлением в арбитражный суд обратился гражданин, который потребовал взыскать с предприятия почти 490 тысяч рублей. Позже в состав кредиторов вошла краевая Межрайонная ИФНС № 7, ее сумма исковых требований составляла уже 21,5 млн рублей.

Ранее Добряков заявил о признаках намеренного банкротства ООО «Мясокомбинат «Брюховецкий». По его словам, в период с 2016 по 2019 годы руководство предприятия заключило ряд сделок, которые вызывали сомнения в их прибыльности. Все это привело комбинат к банкротству. Также оно не приняло никаких мер по погашению имеющегося долга, пока предприятие еще функционировало.

ИСТОЧНИК KP.RU