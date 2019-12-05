В сочинском аэропорту обучили собаку-терапевта

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-05T16:20:05+03:00

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В международном аэропорту Сочи, как и по всей стране, презентуют стенды с результатами волонтерской деятельности в рамках Международного форума добровольцев в России.

Ожидается, что гвоздем программы станет специально обученный пес-терапевт, сообщает информационный портал "СочиСтрим"

Как известно, канистерапия — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и социальной реабилитации.

Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с особенностями развития. Существуют программы для слепых и слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира, социализации, улучшения эмоционального состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU