В Краснодаре возбудили дело по факту мусорной аферы

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-05T17:10:07+03:00

Подрядчик просто перевозил отходы с одной свалки на другую

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В Краснодаре полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Его возбудили в отношении компании-подрядчика, которая должна была осуществлять ликвидацию несанкционированных свалок на территории города.

Как выяснили стражи порядка, вместо того, чтобы отвозить мусор на специализированные полигоны для хранения, сотрудники фирмы сваливали их в лесополосах и других малолюдных местах. При этом, был заключен контракт между администрацией Прикубанского округа и компанией ООО «У Б И С» более чем на 10 млн рублей. Также договоры на утилизацию мусора с данной компанией заключали другие округа краевой столицы. Их общая сумма оценивается в 23 млн рублей.

"В следственном управлении УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас ведется следствие, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU