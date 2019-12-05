С начала 2019 года промпредприятия Краснодара выпустили продукции почти на 170 млрд руб

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-05T19:08:04+03:00

Это почти на треть больше, чем в 2018-м

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В Краснодаре прошло совещание, на котором обсудили развитие городского промышленного кластера. В нем приняли участие представители краевого Фонда развития промышленности, ассоциаций и экспортных организаций.

- С начала 2019 года крупные и средние предприятия промышленности Краснодара отгрузили продукции собственного производства почти на 168 млрд рублей. Прирост, по сравнению с 2018-м, составил более 33%, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в краевой столице производится почти четверть от всей промышленной продукции Кубани. На сегодняшний день в региональном центре работают 1,5 тыс. промышленных предприятий, из них крупных и средних — 118. В 2019 году в региональный бюджет они уже привнесли почти 6,5 млрд рублей в виде налоговых платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU