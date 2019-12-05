В Крымском районе расследуют жестокое убийство двух женщин

СЕГОДНЯ 19:53 2019-12-05T19:53:44+03:00

Мужчину подозревают в том, что он разделался со своей женой и тещей

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В Крымском районе следственный отдел краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве жены и тещи.

- Как установило следствие, 37-летняя женщина проживала вместе с 66-летней матерью и двумя несовершеннолетними детьми в хуторе Южном, а ее супруг – в Абинском районе. По словам подозреваемого, у него был многолетний конфликт с тещей. 4 декабря он приехал к жене, где вновь поссорился с ее матерью, после чего уехал домой. В ночь на 5 декабря он вернулся в дом супруги, взяв с собой нож. Им он нанес множественные удары спящим родственникам. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако злоумышленник догнал ее продолжил наносить телесные повреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра тела 37-летней женщины следователи насчитали более 40 ранений, на теле ее матери – свыше 25. Кроме того злоумышленник несильно ранил свою 2-летню дочь. После совершения противоправного деяния подозреваемый забрал девочку и 7-летнего сына к себе домой. Утром 5 декабря он обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также прорабатываются варианты определения дальнейшего места пребывания несовершеннолетних. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU