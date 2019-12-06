СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-06T07:35:01+03:00

В Краснодаре жители 11 многоэтажек в разных районах города остались без тепла

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В ночь с 5 на 6 декабря в Краснодаре к аварийным работам приступили по двум адресам: улица Постовая, 18 и улица 2-й проезд Айвазовского, 25. Здесь прорвало тепломагистрали.

По Постовой специалисты АО АТЭК «Краснодартеплоэнерго» меняли 6 метров трубы «подачи» и 4 метра «обратки» диаметром 250 миллиметров.

Работали 10 специалистов, 3 единицы спецтехники. Из-за порыва отопление отключили в двух многоэтажках по Кондратенко 6/1 и 6/2. После окончания ремонта планируют возобновить подачу горячей воды и тепла.

- По улице 2-й проезд Айвазовского, 25 бригада АО «Краснодартеплосеть» устраняет порыв трубы теплосети диаметром 320 миллиметров. Задействовано 7 единиц техники, 20 специалистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 19:00 отключена подача тепла и горячей воды в 9 домах по Бургасской, Стасова, 2-й проезд Айвазовского и Свободной. В месте порыва теплосети откачивали воду. После окончания ремонта планируют возобновить подачу тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU