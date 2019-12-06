На Кубани 6 декабря стартует горнолыжный сезон

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-06T07:41:58+03:00

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О готовности горного кластера Сочи к зиме рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. 6 декабря горнолыжный сезон стартует на «Красной Поляне». На «Розе Хутор» открытие запланировано на 20 декабря, на трассах «Газпрома» – 25.

- В новом сезоне для отдыхающих вводится единый ски-пасс. Всего в горном кластере Сочи будут функционировать 64 канатные дороги и 110 трасс. Также увеличена зона вечернего катания, а общая протяженность трасс составляет 177 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавят и количество рейсов «Ласточек» на курорты Сочи. Ожидается более 365 тысяч гостей, загрузка отелей будет достигать 100 процентов.

Напомним, городские электрички Краснодара будут ходить дальше. Маршруты поездов решено продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU