2019-12-06T07:41:58+03:00
Общество

На Кубани 6 декабря стартует горнолыжный сезон

Первым из курортов туристов примет «Красная Поляна»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

О готовности горного кластера Сочи к зиме рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. 6 декабря горнолыжный сезон стартует на «Красной Поляне». На «Розе Хутор» открытие запланировано на 20 декабря, на трассах «Газпрома» – 25.

- В новом сезоне для отдыхающих вводится единый ски-пасс. Всего в горном кластере Сочи будут функционировать 64 канатные дороги и 110 трасс. Также увеличена зона вечернего катания, а общая протяженность трасс составляет 177 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавят и количество рейсов «Ласточек» на курорты Сочи. Ожидается более 365 тысяч гостей, загрузка отелей будет достигать 100 процентов.

Напомним, городские электрички Краснодара будут ходить дальше. Маршруты поездов решено продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани парень хотел пронести мимо кассы куриный рулет, но получил от продавца по лицу
Художник из Милана завершит картину на стене администрации Краснодара в январе
В Краснодаре жители 11 многоэтажек в разных районах города остались без тепла
В кубанские больницы поставили порядка 5 тысяч единиц медицинского оборудования
В Крымском районе расследуют жестокое убийство двух женщин
С начала 2019 года промпредприятия Краснодара выпустили продукции почти на 170 млрд руб
Городские электрички Краснодара будут ходить дальше
В Краснодаре возбудили дело по факту мусорной аферы
В сочинском аэропорту обучили собаку-терапевта
В сочинских школах прошли «Добрые уроки»
На Кубани обанкротился мясокомбинат «Брюховецкий»
В Краснодаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки
В леса под Геленджиком и Новороссийском пускали только за плату
Четырех экс-полицейских осудят за взятки и сбыт наркотиков
Жители Краснодара могут получить бесплатную юридическую помощь
СК проверит информацию об избиении ребенка в детском саду Краснодара
В Лабинском районе мужчина вынес с территории предприятия около четырех тонн металла