На Кубани парень хотел пронести мимо кассы куриный рулет, но получил от продавца по лицу
Еще в ноябре в приемный покой центральной районной больницы станицы Крыловской поступил 17-летний парень. У него была рваная рана лица. Врачи назначили подростку амбулаторное лечение.
Дежурная медсестра незамедлительно сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Полицейские допросили потерпевшего.
- Молодой человек рассказал, что травму получил в станице Октябрьской в одном из супермаркетов. Парень пытался пронести мимо кассы куриный рулет, но его заметил продавец. Именно с ним у него и произошел конфликт, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU