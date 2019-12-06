СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-06T08:21:58+03:00

На Кубани парень хотел пронести мимо кассы куриный рулет, но получил от продавца по лицу Фото: Архив "КП"

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Еще в ноябре в приемный покой центральной районной больницы станицы Крыловской поступил 17-летний парень. У него была рваная рана лица. Врачи назначили подростку амбулаторное лечение.

Дежурная медсестра незамедлительно сообщила об инциденте в правоохранительные органы. Полицейские допросили потерпевшего.

- Молодой человек рассказал, что травму получил в станице Октябрьской в одном из супермаркетов. Парень пытался пронести мимо кассы куриный рулет, но его заметил продавец. Именно с ним у него и произошел конфликт, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU