СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-06T08:50:33+03:00

В Сочи мужчина подозревает соседку в поджоге авто Фото: Архив "КП"

Ранее она ему угрожала в ходе конфликтов

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В полицию Хостинского района Сочи обратился местный житель. Он сообщил, что его автомобиль марки «Тойота Королла» сожгли. Возгорание потушили своими силами.

В совершении преступления мужчина подозревает свою соседку. Ранее между ними возникали конфликты на бытовой почве, во время которых женщина угрожала поджогом.

- Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Рядом с машиной заявителя они обнаружили пластиковую бутылку со следами неизвестного вещества. Улику отправили на экспертизу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU