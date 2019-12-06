2019-12-06T08:50:33+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина подозревает соседку в поджоге авто

Ранее она ему угрожала в ходе конфликтов
Александра ПОДУШКО
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В Сочи мужчина подозревает соседку в поджоге автоВ Сочи мужчина подозревает соседку в поджоге автоФото: Архив "КП"
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В полицию Хостинского района Сочи обратился местный житель. Он сообщил, что его автомобиль марки «Тойота Королла» сожгли. Возгорание потушили своими силами.

В совершении преступления мужчина подозревает свою соседку. Ранее между ними возникали конфликты на бытовой почве, во время которых женщина угрожала поджогом.

- Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Рядом с машиной заявителя они обнаружили пластиковую бутылку со следами неизвестного вещества. Улику отправили на экспертизу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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