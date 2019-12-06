В Сочи мужчина подозревает соседку в поджоге авто
В полицию Хостинского района Сочи обратился местный житель. Он сообщил, что его автомобиль марки «Тойота Королла» сожгли. Возгорание потушили своими силами.
В совершении преступления мужчина подозревает свою соседку. Ранее между ними возникали конфликты на бытовой почве, во время которых женщина угрожала поджогом.
- Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Рядом с машиной заявителя они обнаружили пластиковую бутылку со следами неизвестного вещества. Улику отправили на экспертизу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU