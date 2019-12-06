В Краснодаре по улице Постовой ликвидировали аварию на теплосети

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-06T09:06:43+03:00

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В ночь с 5 на 6 декабря специалисты АО АТЭК «Краснодартеплоэнерго» меняли на улице Постовой 6 метров трубы «подачи» и 4 метра «обратки» диаметром 250 миллиметров. Порыв устраняли 10 человек и 3 единицы спецтехники. В 01:40 часов 6 декабря ремонт был завершен, системы теплоснабжения заполнены.

- Подача тепла и горячей воды жителям двух многоквартирных домов по улице Кондратенко 6/1 и 6/2 полностью восстановлена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Устранение аварии по улице 2-й проезд Айвазовского, 25 продолжается. Работы ведет АО «Краснодартеплосеть». Задействовано 7 единиц спецтехники, 20 человек.

Ночью специалисты откачали воду, сейчас меняют поврежденный участок трубы диаметром 320 миллиметров. Ремонтные работы планируют завершить в 18:00 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU