В Сочи росгвардейца и его подельников осудили за продажу несуществующих квартир

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-06T09:27:43+03:00

В Сочи росгвардеец и его подельники получили срок за продажу несуществующих квартир Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Сочи с 2015 по 2017 год бывший росгвардеец и двое его знакомых создавали видимость строительства жилья на улице Луговой. Они разместили в СМИ информацию о продаже квартир в многоэтажке.

У злоумышленников не было разрешений на строительство жилых домов, и возводить они ничего не собирались. Они заключали с людьми предварительные договоры купли-продажи жилья. До января 2017 года местные жители отдавали мошенникам деньги, желая купить жилье на этапе строительства. Злоумышленникам удалось получить более 5 миллионов рублей.

Когда за дело взялись правоохранители, росгвардеец сбежал, и его объявили в федеральный розыск. В июне его задержали в Воронеже.

- Организатора приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Один из его подельников получил двухлетний условный срок. Сообщницу росгвардейца приговорили к двум годам лишения свободы. Однако наказание решили отсрочить до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, - сообщает портал «СочиСтрим» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU