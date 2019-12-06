В Сочи мужчина подделал справку об инвалидности, чтобы получать социальную пенсию

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-06T10:47:48+03:00

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Житель Лазаревского района Сочи поселка Головинка купил фиктивную справку об инвалидности. На ее основании он получал социальные выплаты.

- Местный житель предоставил в Пенсионный фонд документы о наличии у него третьей группы инвалидности, при этом в реальности такого диагноза у него не было. С сентября по ноябрь 2018 года он получил социальную пенсию на сумму более 175 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159.2. УК РФ (Мошенничество при получении социальных выплат). В ходе дознания полицейские установили, что неизвестный продал подозреваемому выписку из акта освидетельствования на бессрочный период для получения выплаты из Пенсионного фонда.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU