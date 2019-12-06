СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-06T10:06:52+03:00

В Красноармейском районе задержали парней, которые украли два велосипеда Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Красноармейского района с заявлениями о краже обратились двое местных жителей. Они рассказали, что со двора многоэтажки пропали два велосипеда. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали двоих местных жителей в возрасте 18 и 20 лет. Похищенные велосипеды молодые люди спрятали на пустыре, недалеко от места происшествия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU