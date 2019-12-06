2019-12-06T10:21:57+03:00
Общество

В Адлере восстановили пешеходный мост через реку Херота

Его высоту подняли на полтора метра
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи вопрос о необходимости восстановления моста через реку Херота был поднят во время встречи мэра города Алексея Копайгородского с жителями Адлерского района.

Это единственная переправа, которая позволяла сократить путь в район Чайсовхоза. Мост был поврежден из-за разлива реки осенью 2018 года. Неудобства сразу ощутили почти 5 000 человек. Несмотря на то, что мост не стоял на балансе города, Алексей Копайгородский поручил решить эту проблему.

- Ее устранили в кратчайшие сроки. Меньше месяца ушло на возведение нового и крепкого моста, его оснастили пандусами для удобного передвижения маломобильных граждан и мам с колясками. Также его высоту подняли на полтора метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Все коммуникации ранее проложенные под металлическим настилом, теперь выведены за его пределы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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