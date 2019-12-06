СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-06T10:37:39+03:00

Рабочие уже сделали более 250 метров траншеи для укладки труб

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В хуторе Копанском Краснодара начали строить водопровод для участков многодетных семей. Всего здесь предоставили 112 территорий. Рабочие уже сделали более 250 метров траншеи для укладки труб. Общая протяженность - более 3 километров.

Также стартует строительство водопроводных сетей в хуторе Новом, где еще 114 участков. Работы планируют завершить весной 2020 года.

- Строительство сетей водоснабжения в хуторе Копанском идет в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Водопровод подключат к расположенному неподалеку водозабору по улице Березовой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также по всем земельным массивам, где получили участки многодетные семьи, «Краснодаргоргаз» планирует начать работы по газификации.

ИСТОЧНИК KP.RU