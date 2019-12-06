Команда Сочи по тхэквондо WTF успешно выступила на краевом первенстве
Команда Сочи по тхэквондо WTF выступила на первенстве Краснодарского края. Спортсмены привезли из Тихорецкого района семь медалей – одно золото, три серебра и три бронзы.
В соревнованиях участвовали более 700 человек из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Краснодарский край представил команды из 16 городов. От Сочи отправили 13 спортсменов.
- На соревнования в Тихорецкий район ездили и совсем юные тхэквондисты, которые тоже пополнили копилку команды серебром и бронзой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, в Краснодарском крае до конца года откроют еще два новых спорткомплекса. Это обсудили на совещании, которое провел губернатор региона Вениамина Кондратьева.
ИСТОЧНИК KP.RU