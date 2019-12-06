2019-12-06T11:04:49+03:00
Спорт

Команда Сочи по тхэквондо WTF успешно выступила на краевом первенстве

Спортсмены привезли семь медалей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Команда Сочи по тхэквондо WTF выступила на первенстве Краснодарского края. Спортсмены привезли из Тихорецкого района семь медалей – одно золото, три серебра и три бронзы.

В соревнованиях участвовали более 700 человек из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Краснодарский край представил команды из 16 городов. От Сочи отправили 13 спортсменов.

- На соревнования в Тихорецкий район ездили и совсем юные тхэквондисты, которые тоже пополнили копилку команды серебром и бронзой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодарском крае до конца года откроют еще два новых спорткомплекса. Это обсудили на совещании, которое провел губернатор региона Вениамина Кондратьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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