В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Стасова вандал разрисовал подземный переход
Инцидент произошел в ночь на 6 декабря в краевой столице. Молодой человек зашел в подземный переход на перекрестке улиц Селезнева и Стасова и начал разрисовывать стены.
Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек спускается в подземный переход и, воспользовавшись отсутствием людей, берет в руки маркер и портит им стены.
Фото: "Кубанские новости"
- Личность вандала установят сотрудники полиции. Ему грозит административная ответственность в виде штрафа, - сообщают «Кубанские новости».
Ранее в городе для безопасности и защиты от вандализма подземные пешеходных переходы начали оборудовать системами видеонаблюдения Такое поручение глава города Евгений Первышов. Системы видеонаблюдения сейчас работают в 14 подземных пешеходных переходах Краснодара, в них установлены больше 80-ти видеокамер.
Вандал разрисовал подземный переход в Краснодаре.Видео: "Кубанские новости"
ИСТОЧНИК KP.RU