2019-12-06T11:24:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Стасова вандал разрисовал подземный переход

Его личность устанавливают сотрудники полиции [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: "Кубанские новости"Фото: "Кубанские новости"
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Инцидент произошел в ночь на 6 декабря в краевой столице. Молодой человек зашел в подземный переход на перекрестке улиц Селезнева и Стасова и начал разрисовывать стены.

Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек спускается в подземный переход и, воспользовавшись отсутствием людей, берет в руки маркер и портит им стены.

Фото: "Кубанские новости"

Фото: "Кубанские новости"

- Личность вандала установят сотрудники полиции. Ему грозит административная ответственность в виде штрафа, - сообщают «Кубанские новости».

Ранее в городе для безопасности и защиты от вандализма подземные пешеходных переходы начали оборудовать системами видеонаблюдения Такое поручение глава города Евгений Первышов. Системы видеонаблюдения сейчас работают в 14 подземных пешеходных переходах Краснодара, в них установлены больше 80-ти видеокамер.

Вандал разрисовал подземный переход в Краснодаре.Видео: "Кубанские новости"

ИСТОЧНИК KP.RU

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