В Геленджикском районе в аварии с большегрузом пострадал пассажир иномарки
5 декабря около 22:00 в районе 1477-километра автодороги «М4 Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем авто марки «Тойота Функарго» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с большегрузным автомобилем «Вольво» с полуприцепом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате аварии 28-летний пассажир «Тойоты» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Краснодаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки. Их проводят в краевой столице регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU