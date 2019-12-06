В Геленджикском районе в аварии с большегрузом пострадал пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-06T11:36:17+03:00

Его с травмами госпитализировали

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5 декабря около 22:00 в районе 1477-километра автодороги «М4 Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем авто марки «Тойота Функарго» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с большегрузным автомобилем «Вольво» с полуприцепом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 28-летний пассажир «Тойоты» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре прошел очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки. Их проводят в краевой столице регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU