В Горячем Ключе осудили бывшего пристава-исполнителя за взятку в 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-06T13:54:57+03:00

В Горячем Ключе осудили бывшего судебного пристава за взятку в 12 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Он выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей

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Бывший пристав-исполнитель Горячеключевского городского отдела судебных приставов УФССП России по краю был признан виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

Мужчина рассматривал исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности в размере более 54 тысяч рублей. Неплательщику временно ограничили выезд из страны. 5 июня мужчина пришел на прием к обвиняемому. Он хотел узнать о порядке выезда за границу. Злоумышленник пообещал за взятку в 12 тысяч рублей полностью закрыть исполнительное производство.

О незаконных требованиях мужчина сообщил в правоохранительные органы. Сотрудники полиции задержали пристава, когда он получил требуемые деньги.

- Решением суда мужчина выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU