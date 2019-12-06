СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-06T12:18:30+03:00

Тихорецком районе осудили мужчину, который до смерти забил знакомого молотком Фото: Архив "КП"

Он проведет 8 лет в колонии строгого режима

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Тихорецким районным судом на основании единогласного обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

17 января местный житель, находясь в бригадном домике на территории местного фермерского хозяйства, разозлился на 63-летнего потерпевшего из-за якобы ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Он нанес ему по голове удары тупым твердым предметом. Возможно, молотком.

В реанимационном отделении районной больницы потерпевший скончался от полученных травм.

- Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU