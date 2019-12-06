В Тимашевском районе построили офис врача общей практики

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-06T12:37:19+03:00

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В Тимашевском районе в хуторе Ленина в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построили офис врача общей практики. Благодаря этому качественную медицинскую помощь смогут получить жители пяти небольших населенных пунктов – всего порядка тысячи человек.

- В ВОПе будут кабинеты врача и доврачебного приема, перевязочная, помещение для дневного стационара, – отметили в министерстве здравоохранения края.

- Аналогичный офис появится в поселке Комсомольском Тимашевского района. Его строительство велось в рамках софинансирования из краевого бюджета. На создание каждого ВОПа выделено по 11 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В хуторах Незаймановском и Красноармейском начали работать два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU