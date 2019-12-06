2019-12-06T12:37:19+03:00
Здоровье

В Тимашевском районе построили офис врача общей практики

Медицинскую помощь смогут получить порядка тысячи человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Тимашевском районе в хуторе Ленина в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построили офис врача общей практики. Благодаря этому качественную медицинскую помощь смогут получить жители пяти небольших населенных пунктов – всего порядка тысячи человек.

- В ВОПе будут кабинеты врача и доврачебного приема, перевязочная, помещение для дневного стационара, – отметили в министерстве здравоохранения края.

- Аналогичный офис появится в поселке Комсомольском Тимашевского района. Его строительство велось в рамках софинансирования из краевого бюджета. На создание каждого ВОПа выделено по 11 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В хуторах Незаймановском и Красноармейском начали работать два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все футболисты «Сочи» восстановились после болезни и готовы к матчу с «Рубином»
На Кубани ребенок выпил средство для розжига
В Геленджике парень заразил школьницу ВИЧ
«Локомотив-Кубань» 7 декабря сыграет в «Баскет-Холле» с «Автодором»
Льготный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 6 млрд рублей
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта изменилась схема движения
В аэропорту Краснодара стартует новогодняя туристическая программа полетов
В Армавире осудили двух приезжих закладчиков наркотиков
В Краснодаре по улице имени Горького запретят стоянку авто
В «Краснодар Водоканале» можно заказать услугу по вывозу стоков
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Тихорецком районе осудили мужчину, который до смерти забил знакомого молотком
В Горячем Ключе осудили бывшего пристава-исполнителя за взятку в 12 тысяч рублей
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
В Геленджикском районе в аварии с большегрузом пострадал пассажир иномарки
В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Стасова вандал разрисовал подземный переход
Команда Сочи по тхэквондо WTF успешно выступила на краевом первенстве
В хуторе Копанском Краснодара начали строить водопровод для участков многодетных семей
В Адлере восстановили пешеходный мост через реку Херота
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
В Красноармейском районе задержали парней, которые украли два велосипеда
В Сочи мужчина подделал справку об инвалидности, чтобы получать социальную пенсию