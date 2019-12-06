В «Краснодар Водоканале» можно заказать услугу по вывозу стоков

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-06T14:29:13+03:00

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С декабря в ООО «Краснодар Водоканал» можно заказать услугу операторов, осуществляющих ассенизаторскую откачку стоков из септиков и их доставку к очистным сооружениям водоканала. Весь цикл «откачка – вывоз – утилизация» проводится в соответствии с экологическими и санитарными нормами, под контролем специалистов предприятия.

Не подключенные к центральной системе канализации абоненты, заказать услугу по откачке стоков могут несколькими способами: позвонив по телефону Информационно-справочной службы «Краснодар Водоканал» - 8 (861) 217-03-33 или на «Горячую линию» 8-800-200-36-46; через мобильное приложение «РВК.Услуги», позволяющее в несколько кликов оформить заявку; обратившись в новый Центр по обслуживанию абонентов ООО «Краснодар Водоканал».

- В городе немало организаций, специализирующихся на вывозе ЖБО. Стоимость их услуг сопоставима или зачастую превышает расценки операторов, работающих с нами. При этом, нередки случаи, когда недобросовестные возчики сливают нечистоты вместе с накопившимся в колодцах мусором прямо в канализацию или лесополосу, нанося урон экосистеме Краснодара. Заказывая вывоз стоков в водоканале, клиент может рассчитывать на качественную услугу, с соблюдением всех экологических нормативов, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

«Краснодар Водоканал» рекомендует жителям при заказе услуг по вывозу стоков у отдельных предпринимателей, уточнять, есть ли у них договор с водоканалом. В противном случае, жидкие бытовые отходы могут быть слиты в любом удобном для возчика месте, которое не всегда узаконено городскими властями.