В Армавире осудили двух приезжих закладчиков наркотиков

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-06T13:12:46+03:00

На территории города и близлежащих районов они распространяли героин

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В Армавире два парня снимали жилье на улице Перовской. Как выяснили оперативники, в город они приехали для того, чтобы распространять героин.

Еще находясь в Украине один из молодых людей получил рассылку на свой мобильный. В сообщении молодому человеку предложили работу. Нужно было делать закладки с наркотиками и фотографировать место, где они спрятаны. Мужчина согласился, а затем предложил стать наркодилером своему знакомому.

Дома у задержанных нашли весы, респираторные маски, скотч, пакеты для фасовки. Также они рассказали адреса, где закопаны наркотики.

- Суд назначил одному из парней 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Другой злоумышленник проведет 9 лет и 5 месяцев в тюрьме, - сообщает «Регион online» со ссылкой на прокуратуру Армавира.

ИСТОЧНИК KP.RU