2019-12-06T13:12:46+03:00
Происшествия

В Армавире осудили двух приезжих закладчиков наркотиков

На территории города и близлежащих районов они распространяли героин
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Армавире осудили приезжих закладчиков наркотиковВ Армавире осудили приезжих закладчиков наркотиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Армавире два парня снимали жилье на улице Перовской. Как выяснили оперативники, в город они приехали для того, чтобы распространять героин.

Еще находясь в Украине один из молодых людей получил рассылку на свой мобильный. В сообщении молодому человеку предложили работу. Нужно было делать закладки с наркотиками и фотографировать место, где они спрятаны. Мужчина согласился, а затем предложил стать наркодилером своему знакомому.

Дома у задержанных нашли весы, респираторные маски, скотч, пакеты для фасовки. Также они рассказали адреса, где закопаны наркотики.

- Суд назначил одному из парней 9 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Другой злоумышленник проведет 9 лет и 5 месяцев в тюрьме, - сообщает «Регион online» со ссылкой на прокуратуру Армавира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все футболисты «Сочи» восстановились после болезни и готовы к матчу с «Рубином»
На Кубани ребенок выпил средство для розжига
В Геленджике парень заразил школьницу ВИЧ
«Локомотив-Кубань» 7 декабря сыграет в «Баскет-Холле» с «Автодором»
Льготный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 6 млрд рублей
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта изменилась схема движения
В аэропорту Краснодара стартует новогодняя туристическая программа полетов
В Краснодаре по улице имени Горького запретят стоянку авто
В «Краснодар Водоканале» можно заказать услугу по вывозу стоков
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Тимашевском районе построили офис врача общей практики
Тихорецком районе осудили мужчину, который до смерти забил знакомого молотком
В Горячем Ключе осудили бывшего пристава-исполнителя за взятку в 12 тысяч рублей
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
В Геленджикском районе в аварии с большегрузом пострадал пассажир иномарки
В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Стасова вандал разрисовал подземный переход
Команда Сочи по тхэквондо WTF успешно выступила на краевом первенстве
В хуторе Копанском Краснодара начали строить водопровод для участков многодетных семей
В Адлере восстановили пешеходный мост через реку Херота
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
В Красноармейском районе задержали парней, которые украли два велосипеда
В Сочи мужчина подделал справку об инвалидности, чтобы получать социальную пенсию