В аэропорту Краснодара стартует новогодняя туристическая программа полетов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-06T13:28:43+03:00

Она будет действовать с 25 декабря 2019 года по 13 января 2020

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В аэропорту Краснодара стартует зимняя программа чартерных и регулярных туристических рейсов. Она будет действовать с 25 декабря 2019 года по 13 января 2020.

- Авиакомпания Smartavia с 29 декабря 2019 года по 12 января 2020 года по воскресеньям будет выполнять рейсы в Анталью, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

AZUR air предлагает три чартерных направления в Анталью, Дубай и Паттайю. В Турцию можно будет вылететь по пятницам с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, в Дубай - по понедельникам, четвергам и пятницам, а также 25 и 28 декабря 2019 года и 1, 4 и 8 января 2020 года. В Паттайю - один чартерный рейс 2 января 2020 года.

Два направления будет обслуживать авиакомпания Pegas Fly. 1 и 2 января 2020 года можно вылететь в Дубай, а 3 января – в Пхукет.

На самолетах авиакомпании «Уральские авиалинии» 29 декабря 2019 года и 1 января 2020 года можно отправиться в Анталью, 29 декабря 2019 года и 1, 6 и 8 января 2020 года - в Дубай, 28 декабря 2019 - в Верону, 25 декабря 2019, 1 и 8 января 2020 – в Тель-Авив, и с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года по субботам – в Ларнаку.

Royal Flight совершит два чартерных вылета из Краснодара на Гоа, а Red Wings предлагает провести выходные в Анталье. Вылеты из Краснодара каждый вторник и субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU