Льготный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-06T14:03:22+03:00

ВТБ в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил кредитный портфель в рамках программ господдержки среднего и малого бизнеса до 6,3 млрд рублей

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Рост составил порядка 15% с начала года. На отчетную дату банк заключил 100 соглашений с региональными компаниями на сумму более 9,2 млрд рублей.

Банк диверсифицировал кредитный портфель и оказал финансовую поддержку производителям аграрной и пищевой продукции, промышленных товаров, а также региональным компаниям из других отраслей реального сектора экономики.

Большую часть портфеля (свыше 3,7 млрд рублей) составляют кредиты по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. Порядка 858 млн рублей заемных средств было предоставлено в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ. В течение января-сентября 2019 года с помощью этого механизма банк заключил 26 новых сделок на общую сумму более 2,1 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков отметил: «Совершенствуя экспертизу в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, мы стремимся помочь клиенту воспользоваться лучшими практиками льготного банковского финансирования. Основная задача ВТБ – содействие эффективному развитию региональных компаний посредством качественного консультирования предпринимателей по самому широкому спектру вопросов. В результате такого подхода, мы констатируем рост заинтересованности компаний Кубани в механизмах господдержки, в первую очередь в сегменте АПК. Наша цель к 2022 году – стать финансовым партнером первого выбора для всех категорий клиентов».