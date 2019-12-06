2019-12-06T14:31:26+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» 7 декабря сыграет в «Баскет-Холле» с «Автодором»

Матч Единой лиги начнется в 17 часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Локомотив-Кубань примет Автодор 7 декабря Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Локомотив-Кубань примет Автодор 7 декабря Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В субботу 7 декабря в 17 часов в краснодарском «Баскет-Холле» игроки «Локомотива-Кубани» сразятся с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ. «Красно-зеленые» пока занимают четвертую строчку в таблице, а гости на предпоследнем месте, однако обе команды проиграли в прошлом туре и голодны до побед.

В этом сезоне «Автодор» не играет в еврокубках и готовился к игре в Краснодаре почти две недели. Саратовцы провалили старт сезона (семь поражений в девяти матчах) и сменили тренера – место Евгения Пашутина занял боснийский специалист Предраг Крунич. Матч против «Локо» станет для него первым на новом посту.

В игре против «Автодора» «красно-зеленым» предстоит показать всю свою мощь «в краске», так как едва ли не самые опасные игроки гостей – это центровые Жаите и Хикс. Исполняющий обязанности главного тренера «Локо» ждет поддержки трибун, как в лучшие времена.

- Я помню, как 3 года назад, когда я начал работать в «Локо», на каждой домашней игре собирались аншлаги. Фаны создавали отличную атмосферу, которая была лучшей в России и одной из топовых в Европе. Что касается ближайших домашних матчей, то я бы очень хотел увидеть полные трибуны и горящие глаза болельщиков. Давайте поддерживать друг друга и в печали, и в радости. Покажем всей России, кем на самом деле является «Локо». Нам нужна ваша поддержка, и мы сделаем все возможное, чтобы вы гордились нами, - сказал Богдан Карайчич, и.о. главного тренера «Локомотив-Кубань».

Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - «Автодор» 7 декабря стоят от 150 рублей. Болельщиков ждет игровая зона с видеоиграми, детская зона, конкурсы, аквагрим, плакаты и другие активности. Кроме того в «Баскет-Холле» подготовлена новая фотозона «Квартира фаната».

Сюрпризом станет автограф-сессия с игроком основной команды, имя которого назовут перед матчем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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