В Геленджике парень заразил школьницу ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-06T14:37:20+03:00

Он знал о заболевании, но не предупредил о нем пострадавшую

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В геленджикским правоохранителям обратилась мама 16-летней Олеси Сафроновой (имя и фамилия изменены – Авт.). Женщина сообщила, что врачи нашли у ее дочери ВИЧ.

Девочка стала жаловать на плохое самочувствие, обратилась в поликлинику, где сдала анализы. Один из тестов показал, что у Олеси положительный ВИЧ-статус. Родительница предполагает, что заразил школьницу молодой человек Богдан Юсупов (имя и фамилия изменены – Авт.).

- По поступившему сообщению проведена проверка. Согласно материалам разбирательств в действиях парня усматриваются признаки ч.3 ст.122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетней», - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По закону носитель инфекции обязан предупредить о том, что он - носитель вируса. За сокрытие этой информации грозит уголовная ответственность, причем серьезная - за решеткой можно оказаться до восьми лет.

Стоит сказать, что в 2018 году иркутянке, которую жених заразил ВИЧ, впервые в России удалось довести дело до суда и выиграть его. Больше двух лет ей потребовалось, чтобы свершить правосудие. Женщине пришлось оббивать пороги больниц и судов, чтобы доказать вину бывшего возлюбленного. В феврале 2016 года он наградил девушку ВИЧ, а потом бросил. И только в 2018-м понес наказание - мужчине дали 2,5 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU