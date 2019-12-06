На Кубани ребенок выпил средство для розжига

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-06T14:48:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел в селе Новомихайловское. Проживавшего здесь с родителями 3-летнего мальчика доставили в Кущевскую центральную районную больницу после того, как он выпил опасную жидкость.

- По словам матери ребенка, она занималась домашними делами и отвлеклась. В это время малыш взял бутылку жидкости для розжига огня и выпил часть содержимого, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Родители вызвали бригаду Скорой помощи, которая и доставила несовершеннолетнего в больницу. Медики диагностировали у него химические травмы глотки и пищевода, а также отравление. Ребенку оказали экстренную помощь.

В данный момент сотрудники из отдела по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU