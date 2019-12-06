2019-12-06T14:59:21+03:00
Спорт

Все футболисты «Сочи» восстановились после болезни и готовы к матчу с «Рубином»

Игра состоится 8 декабря в 16:30 на стадионе «Фишт»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Все футболисты "Сочи" вернулись в строй Фото: ФК "Сочи"Все футболисты "Сочи" вернулись в строй Фото: ФК "Сочи"
Изменить размер текста:

Все футболисты «Сочи» восстановились после массовой болезни и готовятся к домашнему матчу с «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе «барсов».

- Сегодня все игроки вернулись в строй. Готовимся к заключительной игре года, - заявили в клубе.

8 декабря «Сочи» проведет свой последний матч в 2019 году на стадионе «Фишт». Южане примут казанский «Рубин».

Напомним, что 29 ноября стало известно о болезни 10 футболистов «Сочи». По официальным данным, игроки перенесли инфекционную ангину, по другой версии они заразились ротавирусной инфекцией. Из-за форс-мажора матч 18-тура между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на резервную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК "Сочи"»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ребенок выпил средство для розжига
В Геленджике парень заразил школьницу ВИЧ
«Локомотив-Кубань» 7 декабря сыграет в «Баскет-Холле» с «Автодором»
Льготный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 6 млрд рублей
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» из-за ремонта изменилась схема движения
В аэропорту Краснодара стартует новогодняя туристическая программа полетов
В Армавире осудили двух приезжих закладчиков наркотиков
В Краснодаре по улице имени Горького запретят стоянку авто
В «Краснодар Водоканале» можно заказать услугу по вывозу стоков
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Тимашевском районе построили офис врача общей практики
Тихорецком районе осудили мужчину, который до смерти забил знакомого молотком
В Горячем Ключе осудили бывшего пристава-исполнителя за взятку в 12 тысяч рублей
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
В Геленджикском районе в аварии с большегрузом пострадал пассажир иномарки
В Краснодаре на перекрестке Селезнева и Стасова вандал разрисовал подземный переход
Команда Сочи по тхэквондо WTF успешно выступила на краевом первенстве
В хуторе Копанском Краснодара начали строить водопровод для участков многодетных семей
В Адлере восстановили пешеходный мост через реку Херота
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
В Красноармейском районе задержали парней, которые украли два велосипеда
В Сочи мужчина подделал справку об инвалидности, чтобы получать социальную пенсию