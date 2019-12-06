Все футболисты «Сочи» восстановились после болезни и готовы к матчу с «Рубином»
Все футболисты «Сочи» восстановились после массовой болезни и готовятся к домашнему матчу с «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе «барсов».
- Сегодня все игроки вернулись в строй. Готовимся к заключительной игре года, - заявили в клубе.
8 декабря «Сочи» проведет свой последний матч в 2019 году на стадионе «Фишт». Южане примут казанский «Рубин».
Напомним, что 29 ноября стало известно о болезни 10 футболистов «Сочи». По официальным данным, игроки перенесли инфекционную ангину, по другой версии они заразились ротавирусной инфекцией. Из-за форс-мажора матч 18-тура между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на резервную дату.
ИСТОЧНИК KP.RU
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