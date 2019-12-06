«У вас банкноты старые, надо поменять!»: В Краснодаре аферисты развели пенсионера на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-06T15:35:10+03:00

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В дежурную часть полиции Краснодара обратился 80-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру под видом соцработников заявились две женщины. Во время беседы они убедили пенсионера обменять якобы устаревшие образцы купюр на новые.

Незнакомки получили от краснодарца 130 тысяч рублей, а взамен вручили ему конверт, внутри которого, по их словам, лежали новые банкноты.

Женщинам грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: УМВД по Краснодару

- Через несколько дней, собираясь внести наличные на банковский счет, мужчина обнаружил в пакете 12-листовую тетрадь, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД России по Краснодару.

Аферисток вычислили по камер видеонаблюдения. А задержали их во дворе многоэтажки на улице Селезнева, где они снимали квартиру.

- В отделе полиции ранее не судимые гражданки соседнего государства в возрасте 21 и 42 лет признались в содеянном и написали явки с повинной, - добавляют в УМВД России по Краснодару. - Правда, вернуть похищенные деньги мужчине они не могут, потому что все потратили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщин заключили под стражу, им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU