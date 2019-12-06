В Сочи 16-летняя девушка лечила головную боль чачей и попала в больницу

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-06T15:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летняя жительница Сочи необычным способом решила вылечить головную боль. По крайней мере, именно такую версию она рассказала врачам «скорой помощи», которые примчали на вызов. Девушке стало плохо, после того, как она выпила чачу, надеясь, что головная боль отступит.

Со слов несовершеннолетней, она сделала всего пять-шесть глотков, и этого оказалось достаточно.

Медики зафиксировали токсическое действие неизвестного вещества. Теперь в гости к подростку наведается инспектор по делам несовершеннолетних. Кроме того, предстоит выяснить, что за вещество оказалось под видом чачи, сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU