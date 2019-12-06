В Гулькевичском районе годовалая девочка получила черепно-мозговую травму
В реанимационное отделение городской больницы Кропоткина из ЦРБ Гулькевичей поступила годовалая девочка, которая проживает с родителями в поселке Гирей. У ребенка диагностирована тупая черепно-мозговая травма.
- Как удалось выяснить, на ребенка, оставленного без присмотра, упал телевизор, стоявший на тумбочке, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
В данный момент девочка находится на лечении в Краснодаре. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту получения травмы ребенком. По ее окончанию будет принято процессуальное решение.
Напомним, несчастный случай произошел в селе Новомихайловское. Проживавшего здесь с родителями 3-летнего мальчика доставили в Кущевскую центральную районную больницу после того, как он выпил опасную жидкость. По словам матери ребенка, малыш взял бутылку жидкости для розжига огня и выпил часть содержимого.
ИСТОЧНИК KP.RU