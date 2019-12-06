Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел в Законодательном Собрании Краснодарского края очередной личный прием граждан

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-06T16:49:54+03:00

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Родственница инвалида обратилась с проблемой отсутствия порядка передачи от медицинской организации пациенту лечебного оборудования – кислородного концентратора. Он нужен для оказания тяжело больному паллиативной помощи на дому. Напомним, на ноябрьской сессии депутаты приняли закон, согласно которому пациенты смогут получать в безвозмездное пользование медоборудование из больниц. Он вступит в силу уже в этом месяце.

«Мы одни из первых в стране, кто принял данный закон. Сделали это максимально быстро, сразу в двух чтениях, чтобы люди как можно скорее смогли получить необходимое для лечения оборудование», – сказал Юрий Бурлачко.

Следующий вопрос поступил от жителей станицы Выселки, добивающихся подачи газа в свои дома. Они уже больше года подключены к сети, однако топливо по трубам не поступает.

«Сейчас решение вопроса сдвинулось с мертвой точки. Но пока все заявки не будут выполнены, вопрос с контроля не снимаем. До конца текущего года в их дома должен быть подан газ», – сказал Юрий Бурлачко.

Решение проблемы, с которой обратилась директор школы из станицы Баговской Мостовского района, с вопросом о ремонте крыш образовательных учреждений, пострадавших от града. Эта проблема существует и в других муниципалитетах. Только в Мостовском районе более трех десятков образовательных учреждений с истекшим сроком эксплуатации кровли.

«Сейчас в крае строится много новых школ, но для нас не менее важно беречь то, что имеем. Вопрос о выделении средств на кровельный ремонт запланируем на февральскую сессию, когда будут вноситься изменения в краевой бюджет», – пояснил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU