На Кубани введут дополнительные льготы для ветеранов

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-06T16:17:47+03:00

C нового года в крае появится новая мера поддержки – выплата на ремонт и благоустройство жилья

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Ее смогут получить ветераны, инвалиды, а также вдовы и члены семей погибших участников войны.

При этом сохранятся все существующие льготы и меры социальной поддержки этой категории. Речь об этом шла на заседании пленума краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Она объединяет более 1,1 миллиона человек.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, депутаты всегда в курсе дел ветеранской организации. Кубанским парламентом приняты многие важные нормативные акты и решения, так или иначе касающиеся деятельности краевого совета ветеранов. Так, например, принят краевой закон о почетных званиях населенных пунктов. Крымск и Темрюк стали «Городами воинской доблести». На очереди – Армавир. Места кровопролитных сражений Великой Отечественной – станицы Канеловская, Кущёвская и Шкуринская ожидают присвоения звания «Рубеж воинской доблести».

Глава парламента заверил ветеранов, что Законодательное Собрание намерено и далее работать в тесном контакте с краевым советом ветеранов, оказывать необходимую поддержку его инициативам.

В ходе мероприятия губернатор вручил городским и окружным советам ветеранов ключи от 58 автомобилей. С просьбой обновить устаревший автопарк краевой совет ветеранов обратился к главе региона в этом году.

По словам губернатора, 2020 год, объявлен Президентом Годом памяти и славы, поэтому очень важно максимально вовлечь ветеранские организации в патриотическое воспитание молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU