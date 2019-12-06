2019-12-06T16:24:53+03:00
Общество

Армавир и Сочи свяжут «Ласточки»

Время в пути составит около 7 часов
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Из Сочи в Армавир можно будет добраться на поезде. «Ласточки» начнут курсировать по данному маршруту с 8 декабря.

- Поезд будет отправляться из Имеретинского Курорта в 16:06 по воскресеньям, средам и пятницам. В Армавир состав прибудет в 22:49. В обратном направлении «Ласточки» отправятся в 06:07 по понедельникам, четвергам и субботам. Их пассажиры окажутся на курорте в 12:55, пишет портал sochistream.ru со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Время в пути составит 6 часов 43 минуты.

Напомним, в Краснодарском крае на участке дороги М-4 «Дон» с 1419-го по 1420-ый километр между поселками Молдавановка и Дефановка проходят ремонтные работы. Из-за этого изменили схему движения. Машины будут пускать поочередно по одной полосе прямого направления из Москвы в Новороссийск и регулировать с помощью светофора. Скорость ограничат до 40 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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