2019-12-06T16:51:27+03:00
Общество

На Кубани разработают программу патриотического воспитания молодежи

К этому привлекут Героев Советского Союза и России
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани разработают региональную программу по патриотическому воспитанию молодежи. Об этом говорили на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с Героями Советского Союза и России, их вдовами и представителями молодежных объединений.

- Принято решение, присвоить имена Героев всем кубанским школам. Это не ограничится установкой памятной таблички – ученикам будут рассказывать о подвиге человека, чье имя носит учебное заведение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что на данный момент имена Героев России и Советского Союза присвоили 370 улицам на территории региона. Кроме того на Кубани реализуют проект «Без срока давности» – молодые люди участвуют в подготовке архива об ужасах войны.

В 2019 году в Краснодарском крае ввели ежемесячную выплату Героям Советского Союза, РФ и их вдовам. В 202-м на эти цели направят почти 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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