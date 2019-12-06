В центре Краснодара установят пятиметровый памятник Александру Невскому
В Краснодаре установят пятиметровый памятник Александру Невскому. Он появится на территории Александро-Невского Войскового собора на улице Постовой.
Памятник установят на площади у собора Фото: пресс-служба Александро-Невского собора.
Именно по ходатайству настоятеля храма протоиерея Иоанна Гармаша депутаты городской думы краевого центра приняли решение об установке монумента.
- Над памятником работает известный скульптор из Ростовской области Сергей Исаков – Заслуженный художник России, действительный член Императорского Православного Палестинского Общества. Он же автор памятника Петру и Февронии Муромским в Краснодаре, - рассказали в пресс-службе Александро-Невского собора.
Основание нового монумента Фото: пресс-служба Александро-Невского собора.
Войсковой собор князя Александра Невского был заложен в 1853 году на Базарной площади Екатеринодара, однако в 1932 году его снесли.
В 2003 году в основание воссоздаваемого собора заложили первый камень, а в 2006 году он открыл свои двери для прихожан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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