Из генпланов кубанских муниципалитетов исключат земли лесного фонда

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-06T17:19:15+03:00

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В Краснодаре прошло совещание, на котором обсудили сохранность лесного фонда. Зачастую эти земли включают в генпланы муниципалитетов.

- Рослесхоз в суде уже оспорил 8 решений об утверждении территориального планирования. Нарушения происходят из-за того, что границы лесничеств в регионе четко не определены, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Руководителям муниципалитетов Кубани поручено усилить работу по внесению информации о границах лесных земель в Единый государственный реестр недвижимости. Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности, что запрещает возведение на их территории любых строений. После исключения их из генпланов проверят законность всех ранее возведенных на государственной земле объектов.

Напомним, в Адлере восстановили пешеходный мост через реку Херота.

ИСТОЧНИК KP.RU