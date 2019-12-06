В Сочи в ДТП пострадал подросток

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-06T18:09:35+03:00

Он переходил дорогу не по «зебре»

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В центральном районе Сочи произошло ДТП в котором пострадал 12-летний подросток.

- По предварительным данным 64-летняя женщина, управляя автомобилем SsangYong, двигалась по улице Виноградной. В районе дома 185 А она допустила наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу в неположенном месте, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.

В результате подросток с травмами был госпитализирован.

Руководство отдела ГИБДД УВД Сочи напоминает, что невнимательность на дороге может привести к ДТП. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы.

Напомним, в районе 1477-километра автодороги «М4 Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем авто марки «Тойота Функарго» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с большегрузным автомобилем «Вольво» с полуприцепом.

ИСТОЧНИК KP.RU